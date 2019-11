Antetokounmpo leidt met triple double Milwaukee Bucks naar zege

De cijfers van Antetokounmpo liegen er niet om: 24 punten, 19 rebounds en 15 assists. Samen met Eric Bledsoe, die 30 punten maakte voor de Bucks, had de Griekse vedette een belangrijk aandeel in de 12e seizoenszege van Milwaukee. Ook in de openingsmatch van het nieuwe seizoen kon Antetokounmpo een triple double realiseren.

De Bucks zijn met deze zege nu 6 wedstrijden op een rij ongeslagen. In de stand van de Eastern Conference steekt Milwaukee zo Boston Celtics voorbij als leider. Portland blijft in het Westen op de voorlaatste plaats staan.

Voorts speelden Phoenix en New Orleans de voorbije nacht tegen elkaar. De Pelicans boekten een nipte 121-124 uitzege bij de Suns.