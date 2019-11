"Als RSZ-korting afgeschaft wordt, kan Aalst niet meer professioneel werken"

De RSZ-korting voor topsporters beroert al enkele weken de gemoederen. Weinig sociaal klinkt het. De politieke wereld buigt zich over een aanpassing, maar de afschaffing zou problematisch kunnen zijn voor de "kleinere" sporten. "Ik denk dat het dan moeilijk wordt om op een professionele manier te blijven werken", zegt CEO Pascal Debels van volleybalclub Aalst.

De volleybalwereld slaat de handen in elkaar met de basketbal- en wielerwereld om de krachten van de "kleinere" sporten te bundelen. Gisteren sprak het basketbal en het wielrennen al zijn bezorgdheid uit. Vandaag laten we 2 volleybalbestuurders aan het woord. We trokken naar Aalst-Haasrode Leuven in de halve finale van de beker van België. De andere is die tussen de topclubs Maaseik en Roeselare, zij staan qua budget aan de top. De rest van de clubs - Aalst op kop - proberen de kloof te dichten. Zij kijken met argusogen naar de RSZ-discussie. Pascal Debels, CEO van Aalst: "Het hangt ervan af wat de regeling wordt. Ik volg ook de media en ik hoop dat het voorstel het haalt waarbij men onder een bepaald minimumloon het systeem laat zoals het is. Uiteindelijk gaat het om – iedereen weet het – de exuberante lonen in het voetbal. Als men dat daar een stuk aanpakt, zou de impact heel klein zijn." "Bij een volledige afschaffing is de impact toch iets van een 100.000 euro, toch een 15 procent van ons budget. Ik denk dat het dan heel moeilijk wordt om op een professionele manier verder te werken. Voor een kleine sport als het volleybal is de impact groot als het volledig wordt afgeschaft.” Zou een beperking van de korting Aalst niet kunnen helpen om de kloof te dichten? "Bij Maaseik en Roeselare, die met grotere budgetten werken, zal de impact nog groter zijn, maar daarmee zullen wij de kloof echt niet dichten. Integendeel: het zal voor ons als club moeilijker zijn om volledig op een professionele manier te werken. Want uiteindelijk zijn er maar 3 echte profclubs." "En het zal het ook moeilijk maken voor de clubs die proberen dat stapje hoger te zetten. Al het werk van de voorbije jaren zal bij hen dan tenietgedaan worden. Dat zou jammer zijn voor het volleybal in het algemeen.”

"Ik hoop dat het voorstel van de Pro League het zal halen"

De volleybalwereld wil samen met het wielrennen en basketbal om de tafel zitten. “We willen vermijden dat het enkel om het voetbalverhaal gaat en dat men de “kleinere” sporten zou vergeten. Vanuit de Liga hebben we geopteerd om de krachten te bundelen met het basketbal, wielrennen en de amateurvoetbalclubs om onze belangen te dienen. Ik ben heel benieuwd hoe het zal uitdraaien.” Een normale werknemer betaalt sociale bijdragen op zijn volledige loon, terwijl een sporter slechts RSZ-bijdragen betaalt op een plafond van 28.200 euro per jaar, ongeacht hoeveel nullen er op het loonstrookje staan. De Pro League wil dat naar 60.000 euro brengen.

Debels hoopt dat het voorstel van de Pro League het dan zal halen. “Absoluut. Dan denk ik dat de impact bij ons heel klein zou zijn en dan kan ik ermee leven. Ik begrijp ook dat de politiek en de mensen iets willen, maar men zal moeten keuzes maken: wil men nog professionele sport in België, wil men goede spelers houden of niet? Het is niet aan mij om die keuze te maken, maar men moet zich wel bewust zijn van de mogelijke impact op een sport als volleybal.”

"Ik reken op de empathie van de politici"