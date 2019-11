Van Herck: "Goffin heeft niet zijn beste Daviscup-ontmoeting gespeeld"

De twee nederlagen in het enkelspel tegen Australië deden de Belgen de das om in de Daviscup. Ook de opgave van de Australiërs in het dubbelspel kon niets meer veranderen aan de uitschakeling.

"Ik blijf met een heel raar gevoel achter", zei captain Johan Van Herck. "We wisten dat het een moeilijke ontmoeting zou worden tegen Australië, maar we konden ons niveau niet omhoog tillen. We hebben nochtans kansen gehad om het om te draaien."

"Steve Darcis heeft een goede wedstrijd gespeeld, maar Kyrgios was gewoon te sterk. David Goffin begon niet goed en kwam niet in de wedstrijd. Te weinig druk, te weinig lengte in zijn slagen... Als een speler een slecht gevoel heeft, is het moeilijk als coach om dat nog te veranderen."

"We moeten er niet over discussiëren: Goffin heeft niet zijn beste Daviscup-ontmoeting gespeeld. Maar het was een enorm lang en moeilijk seizoen voor hem. Iedereen heeft recht op een mindere dag. Je wint samen en je verliest samen."