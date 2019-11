Miller en Burgett zijn de volgende buitenlandse vertrekkers bij Luik

OMdat Luik in een WCO-procedure zit, de wet op de continuïteit van de onderneming, mag het geen buitenlanders opstellen. Om die reden vertrok twee weken geleden al de Amerikaan Donovan Jack en zijn landgenoten KC Ross Miller en Austin Bergett zijn de volgende in de rij.

Luik laat in een persbericht weten dat de overeenkomsten in onderling overleg werden ontbonden. "KC zet zijn loopbaan voort in Duitsland, Austin in Zweden", klinkt het.

Luik heeft in de EuroMillions Basket League nog steeds geen enkele wedstrijd kunnen winnen dit seizoen. Na zeven wedstrijden staan ook zeven nederlagen op hun conto. Vrijdag ontvangen de spelers van coach Sacha Massot in eigen huis Limburg United.