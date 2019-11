Marieke Vervoort wordt postuum eerste ereburger van Diest

Marieke Vervoort overleed op 22 oktober na een moedige en verbeten strijd met haar zeldzame spierziekte. Voor haar voorbeeldfunctie, maar ook voor haar sportieve palmares krijgt ze in de stad Dienst, waar ze geboren en getogen werd, het ereburgerschap.

"Marieke heeft niet alleen op Diest een grote indruk gelaten, maar op heel de wereld. Ze is een voorbeeld voor veel mensen die het moeilijk hebben vanuit hun medische of sociale situatie, omdat ze steeds in het leven bleef geloven en hoe moeilijk het ook was, een doel voor ogen bleef stellen. Zij heeft geschiedenis geschreven”, licht burgemeester van Diest Christophe De Graef de beslissing toe.

De oorkonde van het ereburgerschap zal op maandagavond 25 november overhandigd worden aan haar ouders. De ceremonie kan ook bekeken worden met een livestream van de stad Dienst vanaf 20 uur.