Storck: "We moeten voor de winterbreak weg van de laatste plaats"

Sinds de aanstelling van Bernd Storck bij Cercle Brugge is er beterschap te merken bij de vereniging, maar uitgerekend de Duitser zorgde tijdens de interlandbreak ongewild voor wat onrust. Racing Genk had Storck op zijn shortlist als nieuwe trainer.

"Ik heb ook veel gelezen", zegt Storck aan Sporza. "Het enige dat waar is, is dat Genk contact heeft. Maar nooit met mij persoonlijk. Er is ook nooit onderhandeld. De situatie was een beetje grappig voor mij."

"Feit is dat ik hou van dit project. Ik heb met de bazen van Cercle en Monaco gesproken over wat we dit seizoen willen doen en misschien ook over wat we in de toekomst willen doen. Ik ben blij om hier te zijn."

Nu het verhaal rond Racing Genk van de baan is, kijkt iedereen bij Cercle met spanning vooruit naar de match tegen degradatieconcurrent Waasland-Beveren. "Het is inderdaad een belangrijke match, want we spelen tegen een rechtstreekse concurrent."

"Ik denk dat het interessant wordt. Beide teams wonnen hun vorige match en wij spelen buitenshuis. Ik heb er wel vertrouwen in dat we een volgende stap kunnen zetten. Dat betekent hetzelfde spel ontwikkelen buitenshuis als in eigen huis."