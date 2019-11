Mourinho: "We kunnen Premier League winnen...volgend seizoen"

In de clinch gaan met alles en iedereen - splelers, bestuursleden en journalisten - is een van de fouten die Mourinho maakte bij Real Madrid, Manchester United en Chelsea. "Ik ben sterker nu. Ik bedoel dan vanuit emotioneel oogpunt. Ik ben ontspannen en gemotiveerd. Ik denk dat de spelers dat de afgelopen twee dagen hebben gevoeld."

"Je DNA verlies je nooit. Vraag me niet wat mijn fouten waren, maar ik realiseer me dat ik er gemaakt heb. Ik zal dezelfde fouten niet meer maken. Ik zal nieuwe fouten maken."

"Ik ben bescheiden genoeg om te analyseren wat ik gedaan heb in mijn carrière. Mijn evolutie, mijn problemen, mijn oplossingen. Die elf maanden waren geen "waste of time". Ik heb ze gebruikt om dingen te analyseren, me voor te bereiden en te anticiperen."

Elf maanden nadat het rijk van José Mourinho bij Manchester United ten val kwam, keert hij terug in de Premier League als trainer. De Portugees is naar eigen zeggen helemaal klaar voor een nieuw avontuur. Hij is emotioneel ook sterker dan vorig jaar.

De eerste opdracht voor Mourinho wordt de derby buitenshuis tegen West Ham. Tottenham staat pas 14e in het klassement op 11 punten van een Champions League-plaats. "De Premier League winnen dit seizoen kunnen we niet meer. Het kan wel lukken...volgend seizoen."



"Het potentieel van deze club is enorm, het spelerspotentieel evenzeer. Echt waar, ik heb geen nieuwe spelers nodig, enkel wat tijd om hen beter te leren kennen. Natuurlijk zullen er nu wat betreft speelstijl en leiderschap wat zaken veranderen, dat kan je nu eenmaal niet vermijden."



Toen Mourinho gevraagd werd of de verloren Champions League-finale van eind vorig seizoen tegen Liverpool de neergang van Pochettino had ingezet, antwoordde hij geheel in zijn eigen stijl: "Ik zou het niet weten, want ik heb nooit een Champions League-finale verloren. Ik kan me wel voorstellen dat het niet simpel is. Je bereikt het summum en dan kan je het niet waarmaken."



Voor Mourinho is het de eerste keer sinds 2002 dat hij in het midden van het seizoen overneemt bij een club. 17 jaar geleden was dat bij Porto. Twee jaar later won hij de Champions League met de Portugese club.