Adieu Monsieur Coupe Davis: "Iedereen is trots op wie je bent, als speler én mens"

België-Australië was de laatste Daviscupontmoeting van Steve Darcis. De 35-jarige tennisser, die op de Australian Open in januari stopt, zal altijd bekend staan als "Monsieur Coupe Davis". Zowel kapitein Johan Van Herck als Darcis zelf gaf een afscheidsspeech voor de Belgische fans in Madrid.

Darcis weerde zich zoals gewoonlijk als een duivel in een wijwatervat voor zijn land, maar hij moest na een spannende tiebreak met 6-2, 7-6 (11/9) zijn meerdere erkennen in woelwater Nick Kyrgios. Nadat David Goffin ook zijn duel verloren had, was de kans op groepswinst en een kwartfinaleticket weg. En België stoot ook niet door als beste tweede. Het was afgelopen nacht nog niet mathematisch duidelijk, maar voor Van Herck en Darcis al wel. Het hele Belgische team stond op het court om afscheid te nemen van de talrijk opgekomen Belgische fans die - als een van de weinigen - voor de animo zorgden in de zaal. "Iedereen in eerst en geval bedankt om naar hier gekomen te zijn", nam Van Herck als eerste de microfoon. "We hebben verloren en zijn zo goed als zeker uitgeschakeld. Maar ik vind dat we iets moeten zeggen over een grote meneer die ons team zal verlaten. Hij heeft enorm veel voor ons gedaan in de Daviscup. Shark (de bijnaam van Darcis, red), in naam van het hele team: een dikke merci! Je hebt heel wat mensen hier aanwezig ontroerd , je hebt ons heel wat mooie momenten gegeven." "Ik denk dat iedereen hier heel trots is op de speler die je bent geweest én op wie je bent als mens. Als kapitein wil ik je uit de grond van mijn hart bedanken dat ik je mocht begeleiden vanaf de bank, naast jou. We maakten bange momenten mee, maar ook van grote vreugde. Een groot applaus graag voor Steve!"

"Supertevreden dat ik generaties lang Daviscupteam heb mogen meemaken"

Darcis nam het handgeklap met de lach in ontvangst en nam nadien zelf het woord: "Voilà, dit was mijn laatste match en laatste ontmoeting in de Daviscup. Ik ben supertevreden dat ik deel hebben kunnen uitmaken van het team. Ik maakte verschillende generaties, verschillende kapiteins en verschillende mensen in het pubiek mee. Ik wil het publiek van door de jaren heen hartelijk danken. En ook jullie die naar hier zijn gekomen, dat heeft ons veel plezier gedaan." De afscheidnemende tennisser bleef kritisch voor de nieuwe Daviscup: "Het format is zeker niet het beste, maar het was magisch hoe jullie ons gesteund hebben." Daarna richtte hij zich tot het team. Hij bedankte spelers én staf. "We hebben altijd ons uiterste best gedaan. We hebben magische momenten en grote desillusies beleefd. We hebben een geweldige ploeg. Ik ben ervan overtuigd dat er nog moois aankomt."

"Dit is het einde van de rit, merci aan de fans"

Hoogtepunten uit de Daviscup van Steve Darcis:

Darcis maakte in oktober op het toernooi in Antwerpen al bekend dat hij na de Australian Open met proftennis kapt. Wij verzamelen hieronder nog enkele beelden van hoogtepunten uit zijn interlandcarrière.

2015 en 2017: Zijn mooiste zeges als Mister Daviscup

Meer dan eens trekt hij de Belgische ploeg in de beslissende momenten over de streep. De mooiste matchen zijn misschien die in de halve finales in 2017 en 2015. Hij schenkt ons land telkens een finaleplaats. Maar ook de jonge Darcis is al van goudwaarde voor de Belgische ploeg. Zo wint hij in 2013 zijn twee enkelspelen tegen Israël, zodat België in de Wereldgroep kan blijven en in 2009 promoveert hij met België door Boebka junior te kloppen.

Maar een Daviscupeindzege staat niet op zijn palmares