Vandenbempt over EK-loting: "Gekker dan dit is het nooit geweest"

Bij een loting zijn er natuurlijk altijd enkele parameters waar rekening mee gehouden moet worden. Dat gaat bijvoorbeeld over landen die op politiek vlak met elkaar in conflict zijn. Lotingen zijn dus altijd al een beetje geleid geweest, maar het is wel altijd erger geworden, ook in de Champions League.

De allereerste keer dat ik dat met mijn eigen ogen heb aanschouwd, was de loting voor de groepsfase van de Wereldbeker in 1998, waar Sepp Blatter de balletjes leek te gooien daar waar hij zin in had. Daar kon niemand echt aan uit. Maar door de specificiteit van dit EK, dat gespeeld wordt in 12 landen, is het natuurlijk nooit gekker geweest dan vandaag.

Als de 12 organiserende landen zich plaatsen voor het EK, dan hebben ze recht op een aantal wedstrijden in hun eigen land. Dat is ook logisch, want de organisator van een EK of WK is altijd geplaatst voor dat toernooi.

Daar komt dus ook nog eens bij dat sommige landen niet tegen elkaar mogen voetballen. Of toch niet in de groepsfase, wat ik een beetje hypocriet vind. Later kunnen ze wel tegen elkaar spelen en dan gaat het wel.

Zo ontlopen Rusland en Oekraïne elkaar en een van de gevolgen daarvan is dat de Belgen nu al weten dat ze in groep B zullen spelen tegen Rusland en Denemarken. Er moet een speelschema uitgedokterd worden, maar er zijn al een heleboel dingen ingevuld.