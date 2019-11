Sven Kramer staat maandje aan de kant met rugklachten

Afgelopen weekend eindigde Sven Kramer voor het eerst in zijn lange loopbaan niet in de top 10 van een Wereldbekerwedstrijd, toen hij 13e werd op de 5.000 meter in Minsk.

Nu blijkt dat de beste Nederlandse schaatser aller tijden geplaagd wordt door een rugblessure. Een maandje rust zou raad moeten brengen. Dat betekent dat hij er niet bij is in Tomaszow Makowiecki (Pol) en daarna ook niet in Noersoeltan (Kaz) en Nagano (Jap), wanneer zijn team op trainingskamp is.

"Dit is enorm balen", sakkert de 33-jarige Kramer. "Ik moet het accepteren en verleg mijn focus op het herstel van mijn rug en op trainen om weer in de juiste vorm te komen." Wellicht maakt hij zijn comeback op de Nederlandse afstandskampioenschappen in Heerenveen, eind december.