"Niet Beerschot tegen Vreven, maar Beerschot tegen Lokeren"

Nauwelijks 2 dagen na het ontslag van Glen De Boeck bij Lokeren werd Stijn Vreven al aangetrokken. "Ik kreeg na mijn ontslag bij Beerschot ook een aanbieding van Lommel, maar die heb ik naast mij neergelegd (ze kozen er voor Peter Maes, red)", zegt Vreven bij zijn voorstelling.

"De uitdaging met Lokeren ga ik wel aan. Dit is een club met traditie. Ik wil dat het opnieuw goed gaat met dit Lokeren. Eigenlijk is het ontoelaatbaar dat deze club onderaan het klassement bengelt. Gelukkig is er nog maar 1 match gespeeld in de terugronde."

"Ik heb de laatste match van Lokeren gezien en er zijn van die wedstrijden waarin alles tegenslaat. Ik zal wat De Boeck hier heeft neergezet gebruiken en mijn eigen accenten en visie toevoegen."

"Om te klappen, heb je 2 handen nodig: in mijn ene hand zit de passie, het professionalisme en het mentale aspect, in de andere hand zit het tactische, het voetbaltechnische. In dat laatste heb ik mij de afgelopen jaren ontwikkeld."