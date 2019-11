Standard-voorzitter Venanzi opent permanent bureau in Shanghai

Vorig jaar zette Standard een samenwerking met de Chinese voetbalfederatie op poten. Daarop kreeg de Luikse club een uitnodiging om mee te gaan op de grote handelsmissie naar China in aanwezigheid.

Standard stelde er de samenwerking tussen de Chinese bond en zijn jeugdacademie voor én maakte van de gelegenheid gebruik om een permanent kantoor te openen in Shanghai. De club van Michel Preud'homme zal vanaf nu ook actief zijn op de Chinese socialemediakanalen Sina Weibo en WeChat.

Standard is zo de eerste Belgische club die neerstrijkt op Chinese bodem en op de sociale media daar. Het treedt daarmee in de voetsporen van tal van Europese topclubs. Het doel van het bureau is om de detectie en vorming van Chinees talent te versnellen, dat dan eventueel aan de boorden van de Maas zich verder kan ontwikkelen.

Venanzi kreeg het bovenstaande gedaan dankzij de hulp van de Chinese partner Star Union, die op de truitjes van de Standard-beloften zal prijken. Standard zal nog meer inzetten op het organiseren van stages uit China in zijn academie.