Moreno na afscheid in mineur bij Spanje: "Ik ben een man van mijn woord"

Na het plotse vertrek - tijdelijk, zo bleek deze week - van Luis Enrique werd assistent Robert Moreno gepromoveerd tot hoofdcoach. Hij loodste Spanje met 26 op 30 naar het EK, maar de laatste interland tegen Roemenië liet een wrange nasmaak na. Moreno kreeg toen te horen dat Luis Enrique zou terugkeren en zijn afscheid bij de Spaanse selectie was een - zo weten Spaanse media - emotionele en turbulente gebeurtenis.

Een dag na zijn plotse vertrek heeft Moreno bij Marca een statement gedeeld. "Na een extreme situatie kreeg ik het leiderschap over deze groep. Ik kreeg de taak toebedeeld om ons te kwalificeren voor het EK en dat is goed gelukt. Toch zou ik wensen dat deze situatie nooit was voorgevallen", schrijft Moreno.

De Spanjaard wil geen details kwijt over wat er voor, tijdens en na de interland tegen Roemenië nu precies gebeurd is. "Ik zal geen spiraal van verwijten en oordelen veroorzaken. Dat heeft geen zin. Maar mijn geweten is zuiver. Ik ben een man van mijn woord en dat betekent dat ik ook geen probleem heb om af te treden nu Luis Enrique terugkeert. Ik wens hem het beste, want zijn succes zal dat van ons zijn."

Moreno bedankt de Spaanse spelers en staf. "Ik verlies niet alleen een staf, ik laat ook vrienden achter. Ik heb ook de warmte van de fans gevoeld en daar kan ik hen alleen voor bedanken."

Ook de Spaanse bond en media krijgen een pluim op de hoed. "Ik hoop dat jullie me beoordelen voor wat ik heb gedaan, niet voor wie ik ben. Mijn periode als hoofdcoach eindigt zoals die begonnen is, met gemengde gevoelens. Ik kijk nu vooruit en ben klaar voor nieuwe uitdagingen."