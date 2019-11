Voetballers + snelle wagens = gevaar? Premier League organiseert rijlessen

De stijging van het aantal auto-ongelukken bij voetballers, vaak met dure sportwagens, doet in Groot-Brittannië alarmbellen rinkelen. Sinds enkele jaren is er een organisatie die, met medewerking van de Premier League, cursussen aanbiedt om voetballers te leren omgaan met zo’n bolides.

Elk jaar zien we het in het nieuws verschijnen: voetballers die aan het stuur van snelle wagens de ene verkeersboete na het andere rijverbod verzamelen of betrapt worden op rijden onder invloed. Deze week nog zou AA Gent-speler Laurent Depoitre met z'n Audi R8 een verkeersbord hebben geramd en vluchtmisdrijf hebben gepleegd. Afgelopen zomer speelde Kylian Hazard (broer van) nog z’n rijbewijs kwijt na een tochtje aan 240 km/u op de Belgische autosnelwegen.

Maar in de in de ergste gevallen vallen er zelfs doden. De Spanjaard Antonio Reyes was de laatste in een lange, trieste lijst toen hij in juli van dit jaar met zijn exclusieve Mercedes Brabus S550 tegen een betonblok crashte.

Het wrak van de Mercedes van Antonio Reyes

Fascinatie voor luxe, snelheid en ronkende motoren

Jonge en rijkelijk betaalde voetballers, gefascineerd door luxe, snelheid en ronkende motoren, vormen sowieso een risicogroep achter het stuur. Dat hebben meerdere psychologische studies al uitgewezen. Het eerste gevaar schuilt in het feit dat ze door hun jeugdige leeftijd sowieso nog onervaren chauffeurs zijn of in de extreme gevallen zelfs geen rijbewijs hebben. Vaak kopen ze met hun eerste grote geld meteen een Ferrari, Lamborghini of Bugatti, maar staan ze te weinig stil bij het feit dat zo’n wagen totaal anders reageert dan pakweg een gewone personenwagen.

Bovendien neigen topsporters in het algemeen vaker naar extreme sensaties. Ze gaan op zoek naar dezelfde adrenalinerush die ze krijgen wanneer ze in een vol stadion spelen of een topprestatie leveren. Aan het stuur van hun wagen proberen ze dan deze sensatie terug te vinden. Voeg hierbij nog haantjesgedrag tegen vrienden en ploegmaats en er ontstaan gevaarlijke situaties.

Neymar is ook een fan van snelle wagens

"Wagen is verlengstuk van het lichaam, niet van het ego"

Drie jaar geleden besliste Spencer Hidge, de oprichter van een onderneming in Engeland die voetballers naast het veld begeleidt, om iets te doen aan de stijgende ongevallengolf. Hij stelde aan de Premier League voor om een rijopleiding te voorzien voor jonge onervaren voetballers om te leren omgaan met de gevaren van het rijden met een sportwagen. Een voorstel dat met open armen werd ontvangen. In een voorstad van Londen worden het op het circuit van Millbrook , exclusief voor profvoetballers, rijcursussen georganiseerd. In samenwerking met een leverancier van exclusieve wagens kan er met een breed gamma auto's, van sportwagens over zware terreinwagens, geoefend worden. Instructeurs proberen de voetballers aan te leren om dezelfde vaardigheden die ze nodig hebben op het veld, te gebruiken aan het stuur: concentratie, controle, evenwicht en anticipatie. Of zoals één van de instructeurs het mooi zegt: “Ze leren de wagen te zien als een deel van hun lichaam, dat ze kunnen begrijpen en controleren. Niet als een verlengstuk van hun ego.”