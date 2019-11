Bondscoach Martinez: "Ik wou graag nog wat meer antwoorden"

"In die eerste tien minuten moesten we wennen, al is dat normaal met zo veel nieuwe spelers”, reageerde Martinez. “Vervolgens kwamen we snel in het goede ritme en zo werd het vlot 6-1, al mag je zo'n score niet als vanzelfsprekend beschouwen. We zijn een echt team en dat laat je toe meerdere opties te gebruiken. Vandaag wil ik graag die uitstekende mentaliteit benadrukken."

"Iedereen gaf aan er volledig klaar voor te zijn"

Met de galawedstrijd tegen het op papier kansloze Cyprus kreeg de bondscoach een uitgelezen kans om opnieuw te experimenteren met zijn elftal. Zo zagen we gisteren nog eens tweede doelman Simon Mignolet tussen de palen en mocht ook Elias Cobbaut debuteren in de defensie. Na 10 kwalificatiewedstrijden hebben we zo 29 verschillende Rode Duivels tussen de lijnen gezien.

"Ik wou graag nog wat meer antwoorden uit deze campagne", reageerde Martinez dinsdag na de wedstrijd. "Ik wou het vandaag dan ook graag wat moeilijker maken voor onze spelers, maar iedereen doorstond de test."

"Ze gaven allemaal aan volledig klaar te zijn voor een rol bij de nationale ploeg en daar moet je natuurlijk blij mee zijn. Het toont de kracht en de sterkte van deze groep aan, maar het maakt het niet makkelijker voor de uiteindelijke selectie van 23."

De wedstrijd tegen Cyprus was meteen ook de laatste van het jaar voor de Rode Duivels. Hoe blikt Martinez terug op 2019? "Het is een fantastisch jaar geweest, ook al was er geen groot toernooi. Het was erg veeleisend, we verloren vaak spelers met blessures. Het toont aan dat er een goede mentaliteit is, we speelden echt als een groep en daar hebben we dit jaar opnieuw vooruitgang in geboekt.”