Ogier verlaat Citroën, dat prompt geen WK rally rijdt in 2020

Ogier pakte zijn wereldtitels met Volkswagen en Ford en droomde van een zevende wereldtitel bij een derde constructeur, toen hij voor 2019 en 2020 een contract tekende bij Citroën. Voor de 35-jarige Fransman was dat een terugkeer naar de stal waarvoor hij in de WRC-competitie debuteerde.

Maar hij kon dit jaar niet wedijveren met de Est Ott Tänak en Thierry Neuville, hoewel hij in Monte-Carlo, Mexico en Turkije de beste was. Maar Ogier wou niet meer voortdoen. Wellicht neemt hij bij Toyota de plaats in van Tänak, die door Hyundai is ingelijfd als ploegmaat van Neuville.

Het vertrek van Ogier noopt Citroën tot een drastische beslissing. "Door de beslissing van Ogier om Citroën Racing te verlaten na het WK- seizoen 2019 heeft Citroën beslist om te stoppen met zijn sportief programma voor het WK in 2020. We hebben immers geen toprijder voor het seizoen 2020", luidt het op Twitter.

Enkele dagen geleden liet Citroën nog verstaan dat het na 2021 weer uit het WK rally zou stappen. In 2016 nam het Franse automerk al eens een sabbatjaar. In 2017 kwam het terug voor een periode van 5 jaar, daarna wil moederbedrijf PSA naar het WK uithouding met Peugeot.