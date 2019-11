Commotie na Canadees forfait voor dubbelspel, slecht nieuws voor Belgen?

Canada werd in groep F gekoppeld aan Italië en de VS. Canada klopte maandag Italië in zijn eerste wedstrijd met 1-2 en kwam dinsdag tegen de VS na twee enkelwedstrijden ook al op een onoverbrugbare 0-2-voorsprong. Canada was op die manier zeker van groepswinst en liet het resterende dubbelspel tegen de VS schieten.

De ontmoeting tussen de VS en Canada eindigt op die manier op 1-2. Er lijkt geen vuiltje aan de lucht, maar bij de nieuwe formule van deze Daviscup liggen de kaarten toch anders. De 6 groepswinnaars stoten door naar de kwartfinales, gevolgd door de 2 beste tweedes. Om die opgevisten aan te wijzen, wordt gekeken naar het aantal gewonnen wedstrijden, sets en spelletjes.

De VS heeft door het Canadese forfait dus extra troefkaarten in de schoot geworpen gekregen, iets wat bij de andere landen niet enthousiast werd onthaald.