José Mourinho is de nieuwe coach van Alderweireld en Vertonghen

Tottenham wordt de derde Engelse club na Chelsea en Manchester United. Bij Chelsea pakte hij titels in 2005, 2006 en 2015 (met Eden Hazard), bij United liep het niet zo vlot. In zijn eerste seizoen pakte hij nog de Supercup, de League Cup en de Europa League, maar hij verloor steeds meer zijn greep op de groep met Romelu Lukaku.

De man die ook successen boekte bij Porto, Inter en Real Madrid stond bijna een jaar aan de kant. Hij moet de negatieve spiraal bij Tottenham omkeren. Na de verloren Champions League-finale vorig seizoen kwam de Londense club van de regen in de drop. Na 12 speeldagen staat Tottenham pas 14e met amper 3 zeges en al 4 nederlagen.

Tottenham-voorzitter Daniel Levy rekent serieus op Mourinho, want hij gaf hem een contract van 3 jaar. "Met José halen we een van de meest succesvolle voetbaltrainers in huis. Hij heeft een enorm rijke ervaring, kan teams inspireren en is een groot tacticus. Hij won trofeeën bij elke club die hij trainde. We geloven dat hij energie en vertrouwen zal brengen in de kleedkamer."

Die energie zal er zeker zijn, want de eigenzinnige trainer was al een tijdje weer klaar voor een nieuwe opportuniteit: "Ik kijk er heel hard naar uit aan de slag te gaan bij een club met zo'n rijke geschiedenis en gepassioneerde fans. De kwaliteit van zowel het team als de jeugdacademie spreekt me geweldig aan. Het vooruitzicht om met deze spelers te werken trok me aan."

Mourinho loodste Porto (2004) en Inter Milaan (2010) naar de eindzege in de Champions League, pakte dus 3 keer de Engelse titel, maar was ook 2 keer Italiaans kampioen (2009 en 2010) en 1 keer Spaans kampioen (2012).