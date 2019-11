"RSZ-maatregel afschaffen zou nefast zijn voor wielrennen en basketbal"

"Wij zijn niet tegen een wijziging", klinkt het bijna unisono bij de wieler- en basketbalbond. "We begrijpen dat de huidige situatie niet houdbaar is, maar we pleiten wel voor een genuanceerde aanpak."

"Als de RSZ-maatregel volledig afgeschaft zou worden, zou dat voor ons nefast zijn", zegt Wim Van de Keere, de algemene manager van de Pro League in het basketbal. "Als we dit op het wielrennen toepassen, zou dit een extra kostenpost van 5 miljoen euro zijn", rekende Jos Smets van de wielerbond uit.

"Dat zal een impact hebben op het rennersbestand én de omkadering. Voor sommige ploegen zou dit het einde kunnen betekenen."

De wieler- en basketbalbond zitten binnenkort samen met de collega's van het volleybal over een gezamenlijk standpunt, maar nu al is duidelijk hoe de wind zal waaien: "Ons uitgangspunt is dat hoe meer je verdient, hoe meer je moet bijdragen", zegt Smets.

Van de Keere: "Er zijn wel degelijk voorstellen die op tafel liggen die wel rekening houden met de sportsector. Er is begrip vanuit de politiek voor de kleinere sporten, dus ik ga ervan uit dat we toch tot een een oplossing kunnen komen."