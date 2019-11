Formule E-kenner Sam Smith: "Zie Vandoorne enkele races op het podium eindigen"

"Leerproces, maar verrassing is niet uitgesloten"

"Vorig seizoen stond Stoffel Vandoorne een keer op het podium (hij werd 3e in Rome, red) en daar moeten ze opnieuw op mikken. Als Mercedes dit seizoen enkele keren de top 3 haalt, kunnen ze over een geslaagd seizoen spreken. En wie weet verrassen ze al een keer, in de Formule E is dat best mogelijk. Vorig seizoen had bijna elke race een andere winnaar."

Bij Mercedes willen ze naar eigen zeggen vooral leren in hun eerste seizoen en als het even kan een mooi resultaat neerzetten.

"Hoe ze zullen presteren, is moeilijk te voorspellen. Formule E is een apart kampioenschap waarin ervaring een grote rol speelt. Het duurt even om het materiaal en de batterijen en de motoren in het bijzonder te leren kennen."

"Mercedes is een wereldberoemde naam in de autosport, daarom wordt veel verwacht van hun intrede in de Formule E", stelt Sam Smith van het gespecialiseerde medium e-racing 365 vanuit Saudi-Arabië.

Het elektrische racekampioenschap Formule E is aan zijn 6e seizoen toe. Na grote autofabrikanten zoals BMW, Audi en Nissan maken nu ook de Duitse grootmachten Porsche en Mercedes hun intrede. Dat laatste team gooit al jaren hoge ogen in de Formule 1 en wil nu hetzelfde doen in de elektrische tegenhanger.

"Verwacht Vandoorne op z'n best"

Stoffel Vandoorne snijdt zijn tweede seizoen aan in de Formule E. Hij zit op de eerste rij bij Mercedes.

Sam Smith: "Vandoorne is een ambitieuze rijder die racet om te winnen. Dat heeft hij altijd al gedaan, enkel in de Formule 1 lukte dat niet bij McLaren. Vorig seizoen in de Formule E hebben we weer een glimp van zijn stuurmanskunst gezien met de poleposition in Hongkong en de 3e plaats in Rome."



"Nu ben ik zeer benieuwd hoe hij uit de verf komt naast Nyck de Vries, een debutant, maar wel een snelle. Helemaal nieuw is de Nederlander niet in de Formule E. Wat velen niet weten is dat de Formule 2-kampioen al in het verleden Formule E-auto's uitteste. Dat zal zijn ploegmaat zeker prikkelen."

"Daarom verwacht ik een Vandoorne op z'n best. Vorig seizoen heeft hij kunnen leren, nu rijdt hij voor een van de grootste autofabrikanten. Formule E is moeilijk te voorspellen, maar ik zie hem toch een paar keer op het podium eindigen."