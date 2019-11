Kooken over nieuwe Daviscup: "Er zijn dingen waar ze op kunnen voortbouwen"

Gijs Kooken beseft, net als vele van zijn collega's, dat de formule van de Daviscup aan vernieuwing toe was. "Een topcompetitie moet tussen de toppers gaan en tot nu pasten te veel van die toppers voor de Daviscup. Iedereen besefte dat het zo niet voortkon."

"Als Belgen zijn we misschien wat verblind door de bijzonder mooie jaren in de Daviscup (met 2 finales, red), maar er zijn toch ook veel zaken waarvan je zegt: dat is niet de bedoeling van de Daviscup."

Nu de nieuwe formule enkele dagen is uitgetest, zit Kooken met een dubbel gevoel: "Ik heb toppers als Nadal, Djokovic en Murray aan het werk gezien, dus wat dat betreft: opdracht volbracht."

"Maar aan de andere kant zijn er ook zaken die naar een hoger niveau getild moeten worden. Het aantal toeschouwers is niet wat je van een topcompetitie verwacht en er zijn ook qua sfeer keuzes gemaakt die haaks staan op de Daviscup."

Ook veel spelers zitten nog met dat dubbele gevoel, maar loven wel de atmosfeer die rond het evenement hangt. "Je zit samen in een dorp, dus je krijgt een sort van olympisch gevoel, omdat je elkaar vaker tegenkomt dan op een gewoon toernooi. Dat is een van die zaken waarop voortgebouwd kan worden. Maar dat moet dan ook gebeuren. Ze mogen niet te rap tevreden zijn."