Lokeren stelt Vreven aan als vervanger voor De Boeck

Coup de théâtre zondag op Daknam: nadat Lokeren zaterdag met een 0-1-nederlaag tegen Lommel aan de tweede periode in eerste klasse B begonnen was, sprak het bestuur diezelfde avond nog zijn vertrouwen uit in coach Glen De Boeck. Maar zondagavond moest De Boeck dan toch een prijs betalen voor de tegenvallende resultaten.

Lokeren heeft snel een opvolger gestrikt. Stijn Vreven (46) mag de selectie vanaf woensdag kneden. "Hij heeft getekend tot het einde van het seizoen, met wederzijdse optie tot verlenging", meldt Lokeren.

Vreven werd op 9 oktober op straat gezet bij Beerschot, de reeksgenoot van Lokeren waar hij anderhalf seizoen aan de slag was. Leuk detail: de eerste opdracht van Vreven als coach van Lokeren is een bezoekje aan zijn ex-club Beerschot zaterdagavond.