Van Herck na succes tegen Colombia: "Zijn niet kansloos tegen Australië"

Met de nieuwe formule moet je er meteen staan. "Wellicht heeft David zichzelf te veel druk opgelegd om klaar te zijn. Al blijft het belangrijkste ontmoetingen winnen. Dat hebben we gedaan. Die druk zal er woensdag tegen De Minaur misschien wat minder zijn, dat is toch een ander niveau dan Galan. David speelt beter tegen betere tegenstrevers."

Zo genieten het was van het Belgische dubbel, zo bibberen was het bij het duel van Goffin. "Dat was qua niveau niet goed. Het is dan belangrijk hoe je reageert. En dat heeft hij proberen te doen. Het was met de hakken over de sloot, maar het is en blijft knap dat je in die omstandigheden, met die druk, met het gevoel dat het niet goed was, die match nog kan winnen. Dat hij een oplossing vond, zal hem meer vertrouwen geven naar woensdag toe."

België heeft zoals verwacht zijn eerste ontmoeting in Madrid gewonnen , al kende David Goffin (ATP-11) meer moeite dan nodig tegen Daniel Galan (ATP-194). Het dubbelduo Gillé-Vliegen stuntte dan weer tegen bijna 's werelds nummer 1, de onverhoopte setwinst kan een rol spelen in de eindafrekening. De 6 groepswinnaars en de 2 beste tweedes stoten immers door naar de kwartfinales in het nieuwe landenformat.

"Darcis was heel zenuwachtig door verloren finale van 2017"

"Hij zei het me pas na de match in de kleedkamer dat hij daar constant mee in zijn hoofd zat. Je zag tijdens de wedstrijd dat hij heel zenuwachtig was, zijn hand was aan het bibberen. Je kan dan nog zoveel ervaring hebben en Daviscup gespeeld hebben. Eens je een bepaalde emotie hebt, moet je daarmee omgaan en er een oplossing voor vinden. Het is knap dat hij de wedstrijd volwassen uitspeelt."

Ook Steve Darcis vertelde dat hij last had van de druk. Hij had een nare herinnering aan de finale Frankrijk-België van 2 jaar geleden, toen hij het beslissende enkelspel kansloos verloor. Dat was zijn laatste landenmatch, daarna ontbrak hij door blessures. Van Herck: "Maar hij heeft het prima gedaan. Dan zie je toch hoe diep dat verlies toen zit."

"Laatste 2 duels met Australië hebben we gewonnen"

Morgen wacht Australië. Die hebben 5 spelers die ze overal kunnen inzetten. Maar Van Herck is niet bang: "We gaan voor de winst. We hebben er de laatste 2 keer tegen gewonnen. Het is nu een ander format en het zal heel moeilijk zijn. Maar we hebben in het verleden bewezen dat we in de Daviscup altijd ons mannetje staan."

"Als we ons topniveau halen, zijn we zeker niet kansloos. We gaan proberen te winnen en dan kijken we uit naar de kwartfinale."