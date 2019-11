Tottenham neemt afscheid van trainer Pochettino

Het kan verkeren, weet nu ook Mauricio Pochettino. Vorig seizoen was de Argentijn nog de held toen hij Tottenham naar de finale van de Champions League loodste. Die verloren finale is intussen een kantelpunt gebleken, want dit seizoen kreeg Pochettino de motor van zijn team niet meer aan de praat.

Na 12 speeldagen prijken de ambitieuze Spurs op een magere 14e plaats in de Premier League en de kloof met de top 4 bedraagt al 11 punten. Te weinig, heeft Tottenham nu geoordeeld. Het huwelijk tussen Pochettino en de Spurs is na 5 jaar gestrand.

"Dit is een beslissing die we helemaal niet graag wilden nemen. We zijn dan ook niet over één nacht ijs gegaan. Jammer genoeg zijn de resultaten in de Premier League al sinds het einde van vorig seizoen enorm teleurstellend", zegt voorzitter Daniel Levy.

"Mauricio en zijn staf zullen voor altijd deel uitmaken van de geschiedenis van onze club Ik heb ontzettend veel bewondering voor de manier waarop hij met de moeilijke periode van de stadionverhuis is omgegaan. Ik ben dankbaar voor de warmte en de positiviteit die hij hier gebracht heeft. Hij zal hier altijd welkom zijn."

Wie bij Tottenham de nieuwe coach wordt van Jan Vertonghen en Toby Alderweireld, is nog niet bekend.