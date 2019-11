Genk leed vorig seizoen "beperkt" boekhoudkundig verlies van 1,7 miljoen euro

Genk spreekt van "een beperkt boekhoudkundig verlies". "Wij blijven financieel stabiel en schuldenvrij. Het eigen vermogen bedraagt nog altijd ruim 45,5 miljoen euro", klinkt het bij de landskampioen.

De bedrijfsopbrengsten in 2018-2019 bedragen bijna 57 miljoen euro, een stijging van ruim 6 miljoen euro tegenover 2017-2018. Dat verschil is te danken aan meer opbrengsten in de Belgische competitie (+3), de knappe campagne in de Europa League (+12) en minder uitgaande transfers (-8,7).

Door het behalen van de 4e landstitel, het succes in Europa en de jaarlijkse investeringen in de ploeg heeft Genk wel meer salarissen en premies moeten uitbetaen (+8,3). Een aantal inkomende transfers heeft ook de afschrijvingen doen stijgen (+2,5).

Voor het huidige seizoen, 2019-2020, verwacht de club "een uitzonderlijk jaar",

met hoge inkomsten dankzij nu al gerealiseerde uitgaande transfers en deelname aan de groepsfase van de Champions League.

"De club heeft in de zomer fors geïnvesteerd in transfers, maar zal volgend jaar toch naar buiten kunnen komen met een sterk positief resultaat, wat het beperkte verlies van het voorbije seizoen ruimschoots zal goedmaken", zegt Genk.