Onderzoek: "Slechts 1 op 4 bestuurders van sportfederaties in ons land is een vrouw"

Resultaten van onderzoek

In het kader van dit onderzoek werden data verzameld in 18 EU-landen. Terwijl vrouwen in deze landen goed zijn voor 31 procent van de leden, zijn ze slechts voor 23 procent vertegenwoordigd in de bestuurraden van de nationale sportfederaties en leveren ze 8 procent van de voorzitters.

In Vlaanderen is er slechts één vrouwelijke voorzitter op 32 federaties, in Wallonië is dat 3 op 29. Ook het aantal vrouwelijke coaches - 20 procent in Vlaanderen en 25 procent in Wallonië - is aan de lage kant. Uit het onderzoek blijkt dat slechts 23 procent van de sportfederaties een plan heeft voor meer gendergelijkheid.

Tijdens de studiedag werden ook de resultaten gepubliceerd van een bevraging die het BOIC in ons land hield onder 214 vrouwelijke bestuurders, atleten, officials en coaches. 68,2 procent onder hen is van oordeel dat vrouwen ondervertegenwoordigd zijn in de bestuursstructuren van de sportfederaties. Van de bevraagde bestuursleden vindt 60,9 procent het belangrijk voor een sportfederatie dat verschillende vrouwen vertegenwoordigd zijn in het bestuur en is 65,2 procent van oordeel dat de mening van de vrouw in de besturen op dezelfde manier gerespecteerd wordt dan de man.

Uit deze enquête blijkt een grote ontevredenheid bij de vrouwelijke atleten over de media-aandacht en de vergoedingen die ze ontvangen. Liefst 70 procent van de ondervraagden heeft kritiek op het feit dat vrouwen niet evenveel media-aandacht krijgen als hun mannelijke collega's en 72 procent is van oordeel dat de vrouwelijke atlete op financieel vlak als de mindere wordt beschouwd. Een belangrijke minderheid van 34,1 procent is overigens van oordeel dat vrouwen tijdens hun carrière in de sport regelmatig worden geconfronteerd met intimidatie.