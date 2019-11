Perfect rapport geen garantie op succes: enkel Spanje wint WK én EK

België gaat vanavond voor een record: 30 op 30 in de voorronde van Euro 2020. Nooit eerder slaagde België erin al zijn duels in de kwalificatiecampagne van een EK of WK te winnen. België zou het 8e Europese land worden dat een perfect voorronderapport kan voorleggen. Maar wat levert dat uiteindelijk in de eindronde op? Een overzicht.