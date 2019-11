Nederlandse internationals: "Enough is enough #StopRacism"

Sinds zondag is Nederland ook weer in de ban van een racistisch voetbalincident.

Tijdens een wedstrijd in Den Bosch werd een donkere voetballer van Excelsior racistisch uitgejouwd en legde de scheidsrechter de wedstrijd een tijdje stil.

De Nederlandse internationals hebben er hun buik van vol. Georginio Wijnaldum neemt een duidelijk standpunt in: "Ik was van het veld gelopen en niet meer teruggekomen. Het is genoeg geweest", zegt Wijnaldum.

"Er moet keihard opgetreden worden. Er moeten boetes komen waar iedereen van schrikt, zodat niemand zoiets meer in zijn hoofd haalt."

Vandaag hebben de Oranje-internationals een tweet gelanceerd met de boodschap "Enough is enough #StopRacism". Op de foto staan de Nederlandse spelers hand in hand op het veld.