Cobbaut: "Dit truitje kader ik in en niemand mag het aanraken"

"Het is ongelooflijk. De afgelopen week was net een droom voor mij en die kwam vandaag helemaal uit. Als kleine jongen keek ik op naar deze grote spelers en vandaag stond ik tussen die spelers op het veld. En dat voor de ogen van mijn familie en al mij vrienden, dat is fantastisch."

Om het geluk van Cobbaut te vatten bekijkt u best gewoon een stukje uit het interview hieronder. Zijn glimlach spreekt boekdelen. "De adrenaline is nog niet uit mijn lijf", zei hij na de match.

Elf dagen nadat de verdediger van Anderlecht de grote verrassing was in de selectie van Roberto Martinez voor de laatste twee EK-kwalificatiematchen, volgde een tweede, nog grotere verrassing. Een basisplaats.

Bovendien mag de verdediger misschien van meer dromen, want linksvoetige verdedigers zijn niet dik gezaaid bij de nationale ploeg. "Over de toekomst praat ik niet zo graag. Ik wil vanavond en morgen genieten en vanaf donderdag is mijn focus opnieuw gericht op Anderlecht."



"Het is al een hectisch jaar geweest, met alle mogelijke scenario's. Maar dit maakt alles goed wat in de voorbije jaren gebeurd is en ook het werk dat ik geleverd heb van toen ik een kind was. Dit is ook de verdienste van mijn mama, papa, zussen, broers en mijn vrienden en vriendin."



"Wat ik met dit truitje ga doen? Dit truitje ga ik inkaderen en niemand mag het aanraken."