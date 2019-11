OFFICIEEL: Hannes Wolf is de nieuwe trainer van KRC Genk

Hannes Wolf is een van de "coming men" in het Duitse voetbal. In 2017, in zijn eerste seizoen als proftrainer van een profclub, werd hij meteen kampioen met Stuttgart.

Op zijn 25e was Wolf al speler-trainer. Het coachen zit in zijn bloed. In zijn eerste jaren maakte hij zoveel indruk dat de grote Jürgen Klopp hem in 2009 naar Dortmund haalde. Daar werkte Wolf als trainer van de U17, U19 en het tweede elftal van Borussia.

In Stuttgart (2016) en later bij Hamburg (najaar 2018) verdiende Wolf zijn eerste strepen als hoofdtrainer bij de grote jongens. Sinds eind mei was hij werkloos, nu gaat hij dus aan de slag bij Racing Genk.

"KRC Genk is trots om Hannes Wolf aan te kondigen als nieuwe trainer. De laatste administratieve kronkel is vanmiddag weggewerkt", klinkt het in Limburg.

Wolf leidt vanmiddag, om 14u, zijn eerste (open) training. Om 17u wordt hij op een persconferentie officieel voorgesteld aan pers en publiek.