Rode Duivels treffen op het EK al zeker Rusland en Denemarken

Potten voor EK-loting

De landen in pot 4 worden nog aangevuld met landen die een herkansing krijgen dankzij de Nations League. Die play-offs worden afgewerkt in maart 2020. Er zijn nog 16 landen die mogen dromen van het EK.

Groepen voor Euro 2020

Vier landen uit pot 1 (Italïe, Engeland, Duitsland en Spanje) zijn ook gastland van Euro 2020 en zijn al voor de loting toegewezen aan een bepaalde groep. Oekraïne is ook reekshoofd (maar geen gastland) en mag door de politieke spanningen niet ingedeeld worden in een groep met gastland Rusland. Daardoor blijft voor Oekraïne enkel groep C over.

In die groep zit ook Nederland, dat als medeorganisator niet tegen andere gastlanden Italië, Engeland, Spanje en Duitsland kan uitkomen in de groepsfase. Daardoor is Oranje nu al zeker van een plekje in de groep met Oekraïne.

Voor de Rode Duivels staat het vast dat ze in groep B zullen spelen, die al toegewezen was aan gastlanden Rusland en Denemarken. Omdat België reekshoofd is, maar geen gastland, was groep B de enige mogelijkheid voor de Duivels.

Vier gastlanden kunnen zich via de play-offs nog plaatsen voor het EK: Roemenië (toegewezen aan groep C), Schotland (toegewezen aan groep D), Ierland (toegewezen aan groep E) en Hongarije (toegewezen aan groep F).