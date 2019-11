De revival van Italië: "We voelen Braziliaans aan"

Piepjonge talenten en laatbloeiers

Een van die jongens is Nicolo Zaniolo. De middenvelder van Roma had nog niet in de nationale competitie gespeeld, maar Mancini haalde hem er wel bij. Nu wordt de 20-jarige voetballer een van de toekomstige sterkhouders genoemd.

Of ze nu speelden of niet, de ex-coach van Inter, Zenit en City gaf jonge talenten de kans. In 19 matchen selecteerde hij 65 spelers, onder wie 24 debutanten.

Anderhalf jaar geleden nog vroegen de Italianen zich af waar de nieuwe bondscoach Roberto Mancini het materiaal zou halen voor een waardig nationaal team. De grootste namen hadden net de Wereldbeker in Rusland gemist en de jongeren kwamen nauwelijks aan de bak in de Serie A.

37 doelpunten in 10 matchen

"Er is iets bijzonders gebeurd. We hebben al onze wedstrijden gewonnen met spelers waarin weinig mensen geloofden", zegt Roberto Mancini. "Ze zijn jong, maar ze halen wel een hoog niveau."

Het voorbije jaar maken de Italianen minstens 2 doelpunten per match, gisteren pakten ze tegen Armenië uit met de op een na grootste zege in de geschiedenis. In 1948 blikten ze de Verenigde Staten in met 9-0.

De mayonaise pakt. Italië scoort in de EK-voorronde maar liefst 37 keer in 10 matchen. Enkel Engeland doet even goed (België zit aan 34 goals in 9 matchen).

Bonucci: "Zo plezierig voetballen"

Leonardo Bonucci is in zijn nopjes. De ervaren verdediger van Juventus is met zijn 32 lentes de oudste international in de huidige kern. "Ik heb me nog nooit zo geamuseerd bij de nationale ploeg als nu", vertelt de man met bijna 100 caps achter zijn naam.

"Elke match hebben we gedomineerd. Uiteraard lopen we soms het risico om een tegendoelpunt te slikken, maar zelf scoren we aan de lopende band en dat is zo plezierig. Hiermee hebben we een nieuw hoofdstuk aangesneden."

Jorginho herkent in de huidige stijl zelfs Zuid-Amerikaanse toetsen. "We vallen aan, we amuseren ons en we proberen altijd te scoren. Dit voelt echt Braziliaans aan", zegt de Chelsea-middenvelder die geboren is in het land van Pelé.

"Tegen Armenië hadden we de voet van het gas kunnen halen, maar hadden er zo veel plezier in dat we het publiek zijn blijven vermaken."