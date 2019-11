Het olympische stadion in Tokio is klaar om de Spelen te ontvangen

Traditioneel vinden in het olympische stadion de openings- en slotceremonie van de Spelen plaats, samen met de atletiekcompetitie en een aantal voetbalwedstrijden.

De Olympische Spelen vinden plaats van 24 juli tot 9 augustus 2020, de Paralympische Spelen van 25 augustus tot 6 september. Voor de Spelen heeft het stadion een capaciteit van 60.000 plaatsen, erna zal het 68.000 toeschouwers kunnen ontvangen.

De werkzaamheden aan het complex zijn in december 2016 begonnen en zijn drie jaar later afgerond. Het kostenplaatje is opgelopen tot 1,25 miljard euro.

Het eerste sportieve hoogtepunt in het stadion in Tokio wordt de finale van het nationale voetbalbekertoernooi, op 1 januari 2020.