Bölöni bedankt Pro League voor inhaalwedstrijd: "Een groot cadeau"

"De Pro League heeft ons een groot cadeau gegeven"

Drie kwartier later dan voorzien stormt Laszlo Bölöni de perszaal van The Great Old binnen: "Ecusez-moi, j'avais totalement oublié" (sorry, ik was het helemaal vergeten). Maar met de charme waar een Frans chansonnier jaloers op zou zijn, staat hij ons toch nog even (heel kort) te woord.

"De Pro League heeft ons een heel groot cadeau gegeven en daar wil ik hen nog eens voor bedanken." Bölöni verwijst naar oorspronkelijke datum van de thuismatch tegen AA Gent op 25 augustus, toen Antwerp in volle Europa League-campagne tegen AZ Alkmaar zat. "We wisten dat we voor deze hulp op een dag zouden moeten betalen, dus nu moeten we dat aanvaarden en het spel meespelen."

Voor de rest denkt Bölöni dat zijn team klaar is voor de dubbele confrontatie met ploeg in vorm AA Gent. "Ja, min of meer. We hebben gewerkt om in een goeie flow te zitten en ons vertrouwen opnieuw op te krikkken. Ik denk niet dat het een voor- of nadeel is om twee maal tegen dezelfde ploeg te spelen in zo'n korte tijdspanne. In Europese matchen gebeurt dat ook en daar moeten we ons dus nu aan aanpassen."