Ann Wauters stoomt zich in Turkije klaar voor mogelijke OS-deelname

Ann Wauters zat al een tijdje zonder club, maar ze onderhield wel haar conditie om mee te kunnen draaien met de Belgian Cats. Met het oog op het olympisch kwalificatietoernooi en later hopelijk ook de Spelen ging Wauters op zoek naar meer speelminuten om haar soms sputterende lichaam onder stoom te houden.

De oplossing vond ze in Turkije, bij Bellona Kayseri. de club waarvoor ze in het seizoen 2016-2017 ook al actief was. "Ik ben blij dat ik kan terugkeren op een vertrouwd nest. Dit is de volgende stap op weg naar onze olympische droom."