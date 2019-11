Genk gaat voor Hannes Wolf, Wijnants: "Genk worstelt met identiteit"

"Waar staat dit Genk voor?"

Het is moeilijk, dat zeker. Maar als je als Belgische kampioen die Champions League speelt geen geschikte vervanger kan vinden die de ervaring heeft om voor de prijzen te spelen dan baart me dat zorgen. Waar staat dit Genk dan voor?

Dat ze dus straks niet vertellen dat ze een specifiek profiel voor ogen hadden, want dat zie ik toch niet echt . Hij zou een bepaalde filosofie hebben die Genk graag wil zien. Dat zal wel, elke trainer heeft zo zijn ideeën, niet? Mazzu had een andere benadering maar die ging zich aanpassen. Uiteindelijk heeft dat niet "gematcht". Het bleek een foute keuze.

We moeten eerlijk zijn. Behalve wie de tweede Bundesliga heeft gevolgd, kent vrijwel niemand Hannes Wolf. Hij is 38 jaar, heeft zelf niet op hoog niveau gespeeld en heeft 2 clubs getraind: Stuttgart en Hamburg. Met vrij weinig succes overigens, tenzij een titel in 2e klasse nu plots de norm zou worden?

"Peter Maes en Hannes Wolf hebben niks met elkaar te maken"

Als je de laatste vijf trainers bekijkt : Peter Maes, Albert Stuivenberg, Philippe Clement,

Felice Mazzu en Hannes Wolf, dat verschilt enorm van elkaar.

Maes handelde vanuit het buikgevoel, Stuivenberg was de Hollandse school met verzorgd voetbal, Clement was de man met het clubgevoel, die Genk nog meegemaakt heeft. Hij stond voor het DNA en droeg individuele benadering hoog in het vaandel. Mazzu was de hardwerkende burger met het mijnwerkersverleden. En Wolf is een laptoptrainer, die gebruik maakt van data. Ik heb daar niks tegen, maar als je Maes en Wolf vergelijkt, dan hebben die niks met elkaar te maken.

Genk is trouwens niet de enige club met dat probleem, die vaak van profielschets van trainer verandert afhankelijk van beschikbaarheid, budget, enz.

Je past je aan aan wie vrij is. Laat het duidelijk zijn dat Wolf niet de eerste keuze was. Wouter Vrancken van KV Mechelen en Marc Brys van STVV zijn gepolst maar Vrancken wilde eigenlijk niet weg in Mechelen en Brys wilde zijn eigen staf mee en dat mag niet in Genk. Daar wil het bestuur toch ook wel zijn mannetjes in de kleedkamer houden.

Daar is op zich niets mis mee, daar hanteert Genk wel een duidelijke lijn. Maar of dat de juiste is, is maar de vraag. Tegenwoordig hebben de coaches dat niet zo graag. "One team" geldt ook voor de technische staf.

Voor Frank Vercauteren waren ze te laat en Hein Vanhaezebrouck wilde niet. Besnik Hasi wilde wel terugkeren vanuit Saudi-Arabië, maar die bleek te duur en kon niet snel genoeg losgeweekt worden. Voor mij was Hasi de beste keuze als je het hele plaatje van Maes tot Mazzu bekijkt. Het is gek dat ze niet aan hem dachten bij de vorige keuze. Toen was Hasi blijkbaar wel beschikbaar. In 1B zit er momenteel ook niemand en dan moet je al lager gaan kijken.