Trainer van Den Bosch kan niet thuis slapen na racistisch incident

Den Bosch-Excelsior, een wedstrijd in de Nederlandse tweede klasse, eindigde op 3-3. Na de partij reageerde Van der Ven op het eerste gezicht nogal laconiek op de racistische verwensingen aan het adres van Excelsior-aanvaller Mendes Moreira.

"De club heeft een statement naar buiten gebracht. Dat heb ik gelezen en daar sta ik volledig achter", zei de trainer afgemeten. Vervolgens had hij voor de camera een woordenwisseling met Mendes Moreira.

"Hij zei dat ik een zielig mannetje ben", aldus de boze Excelsior-speler. "Denk je dat we dit anno 2019 moeten accepteren of zo?"

Van der Ven verklaarde later op de avond dat zijn woorden verkeerd uitgelegd waren.

"Dat was niet zozeer over het feit dat Mendes Moreira zich aangevallen voelde, maar meer over dat hij na het doelpunt provocerend voor onze supporters stond. Dat vond ik niet slim, omdat het spel al stilgelegd was."

"Toen lokte het eigenlijk een nieuwe reactie uit. Dat is de reden dat ik dat zei en dat is achteraf niet slim. Maar ik ben absoluut tegen racisme, daar wil ik niks mee te maken hebben. Ik sta achter Mendes Moreira, 100% "

Intussen is trainer Van der Ven bedreigd. Door wie of waarmee wil Den Bosch niet bekendmaken, maar de bedreigingen zijn dermate ernstig dat de coach aangifte gedaan heeft bij de politie en besliste de nacht van zondag op maandag niet thuis door te brengen.