"Team Veggie" richting Tokio? "De puzzel moet gewoon kloppen"

Vorige week werd in het Kuipke "Team Veggie" in het leven geroepen. Kenny De Ketele (34) volgt sinds kort het voorbeeld van zijn maatje Robbe Ghys (22) en is vegetariër geworden. Wat kunnen de eventuele valkuilen zijn voor een profsporter en is het een zwart-witverhaal? Sporza legde zijn oor te luister bij voedingsdeskundige Stephanie Scheirlynck.

Vegetariër versus veganist

Wat doet Stephanie Scheirlynck als een topsporter bij haar komt aankloppen met het plan om vegetariër te worden? "Het hangt af van zijn of haar verhaal", legt de specialiste in sportvoeding uit. "Als vegetariër eet je geen vlees en vis, maar kun je wel nog eitjes, kaas, melk en yoghurt eten. Dan is het niet zo'n groot probleem, want je kunt veel voedingsstoffen uit vervangproducten halen." "Als iemand veganistisch wordt en dus niets meer van dierlijke oorsprong zal eten, dan liggen de kaarten anders. Je verliest dan een hele groep dierlijke eiwitten." "Het is altijd mogelijk en er zijn genoeg topsporters die dat bewijzen, denk maar aan Lewis Hamilton. Maar het wordt complexer en zeker op lange termijn kunnen er als veganist problemen ontstaan."

De Ketele legt uit waarom hij vegetariër geworden is:

"Je moet het goed laten monitoren"

Kenny De Ketele wil in Tokio schitteren. Kan zijn vegetarisch leefpatroon zijn conditie of prestaties bevorderen? "Hoe meer plantaardig je eet - hoe meer groenten en fruit -, hoe beter voor je algemene gezondheid. En hoe gezonder je bent, hoe beter je presteert." "Maar het is niet zo dat dierlijk eiwit - kip, vlees of gevogelte - nefast is voor je prestaties. Er wordt nu vaak gedacht dat iemand vegetariër of veganist wordt om beter te presteren. Dat is niet per se zo. Je kunt net zo goed presteren als je bepaalde elementen vervangt of opvangt, maar je hoeft geen vegetariër te zijn om beter te koersen." "De voedingsstoffen die je niet meer uit vlees haalt, moet je op een andere manier binnenkrijgen. Als je geen vlees eet, moet je ijzer uit groene groenten en peulvruchten opnemen. En eiwit vervang je door sojaproducten en andere vleesvervangers." "Iemand met een gemengd eetpatroon - op rustige dagen eet je vegetarisch of hoofdzakelijk plantaardig en op intensieve trainingsdagen eet je toch nog eitjes, vis of yoghurt - kiest misschien voor de beste combinatie, voor het beste van twee werelden." "Kenny wordt ook bijgestaan door de vriendin van Robbe Ghys, die voedingsleer studeert. Zij verdiept zich in de materie en dan is het zeker een ander verhaal. Robbe is al 15 jaar vegetariër en dat lukt duidelijk zeer goed." "Je moet het goed laten monitoren. Zolang je voldoende energie hebt, je goed herstelt en je gewicht onder controle blijft, zit het goed."

Je moet het goed laten monitoren. Zolang je voldoende energie hebt, je goed herstelt en je gewicht onder controle blijft, dan zit het goed. Voedingsdeskundige Stephanie Scheirlynck

"Het is niet de bedoeling dat je jouw reserves aanspreekt"

Zei De Ketele na zijn zege in Gent: "Ik laat nu mijn bloed testen om te kijken of alles in orde is." Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten? "IJzer en vitamine B12", zegt Stephanie Scheirlynck.

"Vlees is een van de belangrijkste bronnen van ijzer en plantaardig ijzer is moeilijker opneembaar dan ijzer uit dierlijke bronnen. En vitamine B12 zit vooral in dierlijke producten. Je lichaam kan dat niet zelf aanmaken." "Het is niet zo dat er nu plots na de Gentse Zesdaagse een tekort bij die stoffen zal zijn, zo snel gaat dat niet. Kenny kan wel nagaan wat er na deze intense periode met zijn reserves gebeurd is. Als bepaalde waarden gedaald zijn, dan heeft hij zijn reserves aangesproken en dat is niet de bedoeling."

"Het is niet zwart-wit: je moet altijd de gulden middenweg zoeken"

Wat is dan de conclusie van het "Team Veggie-verhaal"? "Je kunt niet zeggen dat je prestaties als vegetariër merkbaar zullen verbeteren of verzwakken. Zoals Kenny het zelf zegt: dit is het persoonlijke verhaal van een sporter die alles wil doen voor zijn doel. Als hij zelf voor dit patroon wil gaan, dan moet je hem steunen en met een goeie begeleiding kan het dan ook resulteren." "De sporter geeft nog altijd aan waar hij zich het beste bij voelt. Alles kan, maar iedereen is uniek en kan zichzelf beter dan wie dan ook inschatten, zeker een ervaren topsporter als Kenny." "Hij pakt het ook slim aan. Hij is niet over één nacht ijs gegaan. Hij laat zich goed omringen door mensen die er verstand van hebben. En als hij ook maar even zou voelen dat het toch niet goed loopt, dan kan hij nog altijd veranderen." Kortom: een medaille in Tokio mogen we niet ophangen aan het nieuwe eetpatroon van De Ketele, een ontgoocheling op de Spelen mag ook niet gekoppeld worden aan de vegetarische levensstijl. "Klopt, want zo zwart-wit is het niet", besluit de voedingsdeskundige. "Op het einde van de dag heeft je lichaam brandstoffen, bouwstoffen, vitaminen en mineralen nodig. Jij moet die aanvullen, uit welke bron dan ook. Die puzzel moet gewoon kloppen. Je moet altijd de gulden middenweg zoeken en al bij al valt dat wel mee."