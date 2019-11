Zonder ongelukken wordt Ronaldo de 1e speler die in actie komt op 5 EK's

De Spaanse doelman Iker Casillas is de enige speler die al 5 keer geselecteerd werd voor een Europees voetbalkampioenschap. De oud-keeper van Real Madrid (nu Porto) kwam evenwel in 2000 en 2016 niet in actie. Ronaldo, die in volgend voorjaar 35 jaar wordt, is 1 van de 19 spelers die 4 keer een eindronde meemaakten. 17 van de 19 kregen op elke eindronde ook speelgelegenheid. Maar Ronaldo steekt er met kop en schouders bovenuit qua aantal matchen (21) en aantal gespeelde minuten (1.795). Hij scoorde daarin 9 keer, een record dat hij deelt met de Franse voetballegende Michel Platini. Hij werd in 2016 de enige speler die op 4 eindrondes kon scoren.

Euro 2004: Tranen in de finale

Cristiano Ronaldo is dé Portugees van de 21e eeuw. Zijn eerste EK - in eigen land - eindigde op een drama. De finale werd verloren van Griekenland, Charisteas maakte de enige goal, de tranen van de 19-jarige Manchester United-spits gingen de wereld rond. Hij sloot het EK af met 2 goals. De eerredder in de openingsmatch tegen Griekenland, die met 1-2 verloren werd. En een goal in de halve finale tegen Nederland (2-1).

Euro 2008: Duitsland wipt Ronaldo in kwartfinale

In Oostenrijk en Zwitserland kwam aanvoerder Ronaldo in de groepsfase 1 keer tot scoren in de zeges tegen Turkije (2-0) en Tsjechië (1-3). Omdat Portugal al geplaatst was voor de volgende ronde deed hij niet mee met een B-ploeg in de laatste groepsmatch tegen Zwitserland (2-0-verlies). In de kwartfinale was Duitsland met 3-2 te sterk, Ronaldo kon niet scoren.

Euro 2012: Ronaldo brengt Portugal tot in halve finale

Na het 1-0-verlies in de eerste match tegen Duitsland en een 3-2-zege tegen Denemarken moest Portugal winnen van Nederland om zeker te zijn van de kwartfinales. 2 goals van Ronaldo wisten de 0-1 van Van der Vaart uit. Samen met Duitsland stootte Portugal door. In de kwartfinale tegen Tsjechië maakte Ronaldo de enige goal, in de halve finale tegen Spanje vielen geen doelpunten. Portugal miste de finale na strafschoppen. Het werd 4-2, Ronaldo moest als 5e penaltynemer niet in actie komen. Het kalf was immers al verdronken.

Euro 2016: Ronaldo valt uit in finale, maar steekt toch beker in de lucht

Ronaldo haalde zijn gram 4 jaar later in Frankrijk. Al begon het toernooi maar matig met 3 gelijke spelen tegen IJsland (1-1), Oostenrijk (0-0) en Hongarije (3-3, 2 goals Ronaldo). Als een van de 4 beste derdes mocht Portugal door. Na verlengingen moest Kroatië eraan geloven in de 1/8e finale (1-0), na verlengingen (1-1) en strafschoppen (5-3) Polen in de kwartfinale. Ronaldo trapte nu de eerste penalty. In de halve finale maakte Ronaldo 1 van de 2 treffers tegen België-killer Wales (2-0). In de finale viel Ronaldo snel uit met een blessure, maar hij kon toch de beker in de lucht steken. Eder maakte in de verlenging de enige goal tegen gastland Frankrijk. Zo was de cirkel helemaal rond voor Ronaldo, die in 2004 in eigen land de finale verloor.

Euro 2020: Ronaldo ??