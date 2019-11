Belgisch uurrecord verpulverd: "Man meest content over lichaam op z'n 82e"

Herman De Ridder is een wielerliefhebber pur sang van de wielerclub Heidestoempers uit Kalmthout. Hij bracht een hele horde enthousiaste supporters mee - sommigen met een speciaal ingelegde bus, anderen met de fiets of de auto - naar het Vlaams Wielercentrum Eddy Merckx. Tot de burgemeester toe.

De Ridder is in vorm. "Hij rijdt altijd op kop", vertelt een collega-Heidestoemper. "En dan moeten we zeggen: "Herman, rijd een beetje trager, er zijn oude mensen bij", grapte hij.

De Ridder is de derde Belg die dit jaar in zijn leeftijdsklasse het uurrecord aanvalt. Hij bereidde de poging minutieus, samen met zijn coach. Hij was er wekenlang van 's morgensvroeg tot 's avonds laat mee bezig. En gisteren at hij heel de dag rijstvlaaitjes en dronk hij heel veel.

"Ik heb ergens gelezen dat de mannen op hun 82e het meest tevreden zijn over hun lichaam. Eigenaardig, hè. Maar ik kan dat getuigen. Dat is bij mij zo", legde De Ridder zijn recordpoging uit. "Ik wil bewijzen dat je op 82 jaar - of op 80 jaar - nog heel wat aankunt. Dat wij niet afgeschreven zijn. Dat je nog een doel kunt stellen en kunt presteren."

Uiteindelijk verpulverde De Ridder het record. Met 37,046 km deed hij dik 3 kilometer beter dan Jef Geerts (80/33, 750 km) begin september en bijna 6 km meer dan Achille Margo (84/33,186 km) begin juni. "Het is fantastisch. Wat een belevenis", reageerde hij meteen na zijn uur. "Dat had ik nooit gedacht. Maar het ging eigenlijk onverwacht goed. Ik voel me heel goed. Je voelt je wat moe, maar je kunt dit tempo blijven rijden, denk ik."

Met de opbrengst van het event gaat burgemeester Lukas Jacobs gratis turnlessen aanbieden aan mensen op leeftijd: "Onder leiding van Hermans coach én Herman zelf."