Pieter Heemeryck over Ironman-debuut: "Ik zal me moeten intomen"

Pieter Heemeryck is niet de enige Belg aan de start in Cozumel. Ook Frederik Van Lierde zal er het water induiken. "Ik zal hem zeker nog tips vragen", lacht Heemeryck. Zoals? "Ik ben wedstrijden van de halve afstand gewoon, maximaal 4 uur dus. Maar dat wordt nu dus 8 uur, waar denk je al die tijd aan?"

Op de halve afstand (1,9km zwemmen, 90km fietsen en 21km lopen) deed Heemeryck het dit seizoen prima, met 5 zeges. "In Mexico zal ik me moeten intomen, door bij het fietsen niet meteen mee te willen gaan met de besten."

Het was pas het eerste seizoen als prof voor Heemeryck, die daarvoor triatlon combineerde met een job als turnleerkracht in het lager onderwijs. "Die job hielp me wel te relativeren. Voordien was een slechte wedstrijd na 2 uur turnles vergeten, nu "pikt" het harder als het niet goed gaat."

Toch beklaagt hij zich de overstap naar een leven als prof zeker niet. Dat hoor je in de reportage hieronder, waarin onvermijdelijk ook Hawaï ter sprake komt.