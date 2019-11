Officieel: België mag 5 renners en 3 rensters naar Tokio 2020 sturen

Vijf Belgen mogen in de zomer van 2020 een poging doen om Greg Van Avermaet op te volgen als olympisch kampioen. Twee renners van de vijfkoppige selectie strijden ook in de olympische tijdrit.

Bondscoach Rik Verbrugghe moet dus tijdrijders selecteren, die ook in de wegrit een meerwaarde kunnen zijn. Remco Evenepoel (19), vicewereldkampioen tijdrijden, lijkt een certitude. Werelduurrecordhouder Victor Campenaerts heeft zijn olympische selectie niet kunnen afdwingen met een top vijf op het EK of top acht op het WK en ligt nog in de weegschaal met Wout van Aert en Laurens De Plus.

Bij de vrouwen mogen, net als vier jaar geleden, drie rensters afreizen naar Tokio, waarvan één de Belgische eer in de tijdrit zal verdedigen.