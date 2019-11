Waarom Oranje naar het EK trekt "zoals België naar het WK van 2014"

Hoe een Nederlander in elkaar zit

De klassieke Belgische mopjes over de Nederlandse afwezigheid op grote toernooien kunnen weer even in de ijskast. Oranje is zeker van het EK en sommige Nederlandse media beginnen al luidop te dromen. Is dat een realistische gedachte of moeten we het allemaal met een korreltje zout nemen?

"De bondscoach had het maandag op zijn persconferentie over dat onderwerp", vertelt Maarten Wijffels, Oranje-watcher van het AD. "Ronald Koeman was een beetje geïrriteerd."

"Hij zei: eerst konden we er niets van, toen klopten we Duitsland en Frankrijk en zouden we Europees kampioen worden en na enkele mindere wedstrijden kunnen we er weer helemaal niets van. Hij herhaalde: het is nooit goed. Maar het geeft wel aan dat we momenteel niet zo goed weten waar we dit Oranje moeten plaatsen."

"Als het toernooi in april begint te leven, dan denkt iedere Nederlander dat we weer kampioen worden. Maar dan verlies je je eerste wedstrijd en zegt iedereen: we hadden het wel voorspeld. Zo zit een Nederlander in elkaar."