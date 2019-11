James Rodriguez komt dit jaar wellicht niet meer in actie

James Rodriguez werd door Colombia opgeroepen voor de interlands tegen Peru en Ecuador, maar hij moest al vroegtijdig naar Madrid terugkeren nadat hij zijn linkerknie had geblesseerd op de training.

"De ligamenten van zijn knie zijn beschadigd", concludeert Real Madrid na de medische onderzoeken. De club liet niet weten hoe lang Rodriguez out zal zijn, maar verwacht wordt dat hij dit jaar niet meer in actie komt.

James Rodriguez kwam dit seizoen maar tot 7 competitieduels voor Real Madrid, vaak als invaller. Hij leek in de zomer al te moeten vertrekken na zijn terugkeer van Bayern München, maar uiteindelijk was er te weinig interesse om de dure middenvelder over te nemen.