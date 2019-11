Eden Hazard vereert spelers van Brainois met selfie in kleedkamer

Eden Hazard bracht zondag een bezoekje aan Royal Stade Brainois, een club uit de 3e amateurafdeling. Brainois nam het thuis op tegen Buzet en won met 2-1. Na 13 wedstrijden staat Brainois op de 11e plaats met 17 punten.

Eden Hazard was getuige van de thuisoverwinning. De stervoetballer van Real Madrid had een vrije namiddag na de wedstrijd van de Rode Duivels in Rusland zaterdagavond.

Royal Stade Brainois is de grote liefde van de Hazards. De wortels van de familie liggen er. Vader Thierry Hazard is er overigens nog altijd sportief directeur. Sébastien Delferière, de scheidsrechter die in opspraak kwam in Operatie Zero, is voorzitter van de club.

Na de driepunter tegen Buzet stapte Eden Hazard de kleedkamer in voor een selfie met de spelers. Niks dan blije gezichten, of wat had u gedacht?