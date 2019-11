De Tribune: "Rode Duivels moeten kiezen voor oefenmatch tegen Zuid-Amerikaans land"

In deze aflevering hoort u:

"Begrijp dat Martinez niet in zijn kaarten wil laten kijken tegen landen die je op EK opnieuw kan treffen"

De Rode Duivels spelen tussen nu en het EK geen enkele match meer met inzet. De laatste kwalificatiematch tegen Cyprus is enkel voor de eer van 30 op 30 punten. Een oefenmatch zal er wel nog komen, maar tegen wie? De bondscoach laat telkens verstaan dat hij liever niet tegen een topland oefent.

"Courtois, Hazard of De Bruyne, ze gaven na de match in Rusland aan dat ze liefst tegen een sterke ploeg zouden spelen", zei Eddy Demarez. "Daar hebben ze iets aan. Wat heb je aan een oefenmatch tegen Qatar, behalve een goedgevulde portefeuille?"

"Op dat vlak is het jammer dat we in deze kwalificatiegroep zijn terecht gekomen. Je had bijvoorbeeld in een groep met Nederland kunnen zitten en dan speel je wel twee matchen waarvan je weet dat je echt goed moet zijn. Anders win je niet."

"Helaas is in het verleden vaak gebleken dat oefenmatchen in maart toch een maat voor niets zijn", was de mening van Rudy Nuyens. "Want er staan grote clubbelangen op het spel (de Champions League, de eindstrijd in de competitie). Bondscoaches houden daar ook wel rekening mee."

"Ik begrijp Martinez ook wel als hij zegt dat hij zijn kaarten niet op tafel wil gooien tegen landen als Spanje of Italië als hij die later misschien opnieuw treft op het EK. Hij gaat uit van de grote kwaliteit van de Rode Duivels en zijn eigen vermogen om op het moment zelf te verrassen."

"Dat heeft hij gedaan op het WK tegen Brazilië, toen hij Lukaku wat op de rechterflank zette en Fellaini een belangrijke rol gaf. Anderzijds is het niet altijd gelukt. Denk aan de halve finale tegen Frankrijk, waar hij Moussa Dembélé uit de hoge hoed toverde en dat lukte toen niet. Ook door de individuele prestatie van Dembélé."

"Misschien moet je dus toch zoeken naar een goede tegenstander, maar dan zou ik eerder opteren voor een Zuid-Amerikaas land. Uruguay, Argentinië, Colombia, dan heb je een maatstaf qua niveau. Op het EK zullen de praktische omstandigheden toch bepaald worden door wie fit is en wie de tegenstander wordt. Het gaat bij oefenmatchen vooral om een wedstrijd op niveau te kunnen spelen."