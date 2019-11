Tirade De Marchi: "Dit is het gezicht van de man die je wou vermoorden"

"Ik ben het beu. Letterlijk beu", opent Alessandro De Marchi zijn betoog. "Ik heb nog altijd een zere keel van het schreeuwen tegen de zoveelste automobilist tijdens een zoveelste "net niet ongeluk". Ik kan er niet meer tegen."

Hierna vertelt De Marchi het verhaal van het incident tijdens zijn zondagse trainingsritje, waarbij hij rakelings wordt gepasseerd door een razende Audi. Wanneer De Marchi de man wil duidelijk maken dat hij hem probeerde te vermoorden, krijgt hij zelf de volle laag.

"Beste domme automobilist, kijk goed naar het gezicht op de foto, want dat is het gezicht van de man die je probeerde te vermoorden."

"De lichte aanraking waarover jij het had, had mij rechtstreeks naar het ziekenhuis of in een rolstoel kunnen sturen, of in het slechtste geval in een doodskist!"

"Beste domme automobilist, vandaag heb je me bijna vermoord met je mooie, grijze Audi A6... en dat om naar de krantenwinkel te rijden! Ik haat je met heel mijn hart."

"Aan alle automobilisten: verdien ik dit? Is het echt de moeite waard dat ik mijn leven riskeer door gewoon wat rond te fietsen? Verdien ik het te sterven, omdat ik je tijdelijk heb gehinderd? Denk na! Een auto is een moordwapen. En je vermoordt geen eenvoudige fietser, maar een man, vrouw, vader, moeder of vriend..."