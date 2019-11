Beroep van Club Brugge helpt niet: ook geen Vormer tegen Galatasaray

Club Brugge kan ook in het cruciale Champions League-duel tegen Galatasaray geen beroep doen op aanvoerder Ruud Vormer. De Nederlander moet zijn schorsing van drie speeldagen volledig uitzitten.

Vormer kreeg de zware straf voor zijn uitsluiting en "beledigend taalgebruik tegenover een wedstrijdofficial" in het 2-2-gelijkspel tegen Real Madrid. Bij het verlaten van het terrein zou hij de Bulgaarse scheidsrechter Georgi Kabakov verwensingen naar het hoofd hebben geslingerd.

Het tweeluik tegen PSG moest Vormer al vanuit de tribunes bekijken, maar Club Brugge hoopte in beroep de schorsing van Vormer terug te brengen tot twee speeldagen. Maar blauw-zwart vangt bot bij de UEFA. Pas in het afsluitende CL-duel tegen Real Madrid zal Vormer weer in actie mogen komen.

Club Brugge staat met 2 punten derde in zijn groep, net voor Galatasaray (1 punt). PSG (12 punten) en Real Madrid (7 punten) voeren de poule aan.