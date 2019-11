De rehabilitatie van de trainer Bob Peeters: "Veeleisend en rechtlijnig"

Westerlo is de tweede periode begonnen met een 3-5-zege op Roeselare. Na 15 matchen staat de ploeg van Bob Peeters aan de leiding in 1B. In het systeem van de Proximus League is dat relatief (ook aangezien nummer 2 OHL één partij minder speelde), maar toch: Westerlo doet het meer dan goed, zegt onze 1B-analist Karel Fraeye.