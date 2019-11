Tosh Van der Sande: "Hopelijk maken we het dit jaar af"

Het belooft een zenuwslopende slotdag te worden vanmiddag in het Kuipke, met nog 5 koppels die in aanmerking komen voor de overwinning. "Wij spelen al de hele week mee en het vertrouwen is er", zegt Tosh Van der Sande. "We hebben geleerd van onze fouten van vorig jaar. Het was ons doel om ook mee te strijden in de punten en dat lukt. Hopelijk maken we het dit jaar af."

"De prijzen worden wel pas uitgereikt op het einde. Wij schrijven nooit iemand af. Het grote gevaar is om te veel in de richting van één koppel te kijken en dat de derde hond er dan mee gaat lopen. Ik zie Cavendish elke dag beter worden en ook de Duitsers maken indruk. De Ketele en Ghys zijn superslim en ook de Nederlanders zijn heel sterk. Het wordt een mooie strijd."

Jasper De Buyst gelooft erin. "We zitten in een goeie positie met de punten. Dit jaar zijn we vanaf het begin op de afspraak. Het gevoel is veel beter dan vorig jaar. Gent is het meest prestigieuze evenement in het baanwielrennen. Iedereen wil graag zijn foto in de gang zien hangen. Daar hangen alleen maar mooie namen."